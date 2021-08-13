Монеточка хочет сменить псевдоним

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) в интервью писателю Дмитрию Быкову призналась что хочет сменить псевдоним.

Сценическое имя перестало устраивать поп-звезду. «Мне последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла. Что это за уменьшительно-ласкательная форма? Она мне больше не нужна», – цитирует опубликованное на YouTube интервью РИА «Новости».

Кроме того, Монеточка рассказала, что сделавший ее известной высокий голос ей на самом деле не свойственен. Сейчас исполнительница занимается с преподавателем по вокалу, чтобы перейти на более низкие грудные звуки.

Сейчас Лизе Монеточке 23 года. У нее три студийных альбома, последний из которых вышел в 2020 году.

Ранее поп-исполнитель Стас Костюшкин подал на Гырдымову иск в суд Екатеринбурга, требуя за нарушение авторских прав 900 тыс. руб. Он выпустил песню «Женщина, я не танцую» в 2014 году. По мнению представителей певца, Монеточка в своей выпущенной в 2016 году песне «Мама, я не зигую» совершила плагиат стилистики и ритма песни «Чай вдвоем».