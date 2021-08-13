Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над певицей

Отец Бритни Спирс, Джейми Спирс, отказался от опекунства над певицей после нескольких судебных процессов и широкой огласки в СМИ, сообщает издание Variete.

Певица находилась под юридически оформленной опекой своего отца с 2008 года, после того как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать своему бывшему мужу Джейдену Федерлейну детей.

По резолюции суда, Джейми Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью из-за угроз со стороны ее фанатов.

«Тем не менее, даже несмотря на то, что г-н Спирс является постоянной целью неоправданных нападений, он не верит, что публичная борьба с его дочерью за его продолжающуюся службу в качестве ее защитника будет в ее интересах», — указано в резолюции суда.

Джейми Спирс заявил, что будет искать своей дочери другого опекуна.

Ранее стало известно, что судье по делу Бритни Спирс угрожают убийством.