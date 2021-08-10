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Сильвестр Сталлоне вдохновлялся Горбуном из Нотр-Дама для роли в «Отряде самоубийц 2»

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Danny Moloshok/Reuters

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, сыгравший персонажа Нанауэ — Короля Акул в фильме «Отряд самоубийц: миссия навылет», признался, что для этой роли вдохновлялся главным героем романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Артист отметил, что его Король Акул является «уродом», который ест людей и вызывает всеобщее отвращение.

«У него хватает ума понять, что он никому не нравится. И я подумал: «Ого, этот парень похож на горбуна из Нотр-Дама». Среди всех его недостатков проглядывает благородство. Думаю, публике понравится еще и то, что Король Акул готов умереть, лишь бы затесаться наконец в какую-нибудь компанию. Он постоянно стремится к людям, но его все время отвергают — и он вызывает не только симпатию, но еще и комический интерес», — рассказал Сталлоне.

По словам актера, ему было интересно сыграть роль, пользуясь исключительно собственным голосом.

«Выстраивая драматургию только голосом и не пользуясь своей обычной внешностью, можно творить гораздо свободнее — потому что, если так себя будет вести герой из плоти и крови, а не анимированный персонаж, его придется арестовать или отправить в психушку», — пояснил Сталлоне.

Ранее сообщалось, что боевик «Отряд самоубийц: миссия навылет» возглавил российский прокат.

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