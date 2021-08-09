Певцы признались, какие песни из своего репертуара они ненавидят

На крупной англоязычной интернет-платформе Buzzfeed собрали признания известных исполнителей о том, какие свои же хиты они ненавидят.

Так, певица Шер назвала «дерьмом» альбом «It's a Man's World», сделавший ее всемирно известной. Более того, во время написания ставшего хитом сингла «Believe» исполнительница выбежала из звукозаписывающей студии, из-за чего продюсеру пришлось использовать новую и малоизвестную тогда технологию автотюн. А ведь именно после «Believe» автотюн стал неотъемлемой частью мира электронной музыки.

«Да пошли вы все, мы устали от нее!», — крикнул своим фанатам вокалист Radiohead Том Йорк, когда они попросили его исполнить «Creep». Гитарист группы Джонни Гринвуд признался в интервью, что группа чувствовала себя невероятно глупо. «Казалось, мы снова и снова доживали одни и те же четыре с половиной минуты нашей жизни», — сказал он.

Вокалисты Oasis говорили, что больше всего ненавидят «Wonderwall». Так, Лиам Галлагер, не стесняясь нецензурных выражений сказал журналистам, что каждый раз, когда ее поет, хочет заткнуть сам себе рот. Ноэль Галлагер подтвердил слова брата, сказав, что его «просто вымораживает, что с творчеством их группы по всему миру знакомы во многом именно по этому синглу».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие песни мировые лидеры любят больше всего.