Мужчина обокрал дом соседа, чтобы купить молоко для своего ребенка

В Таиланде отец совершил кражу со взломом с целью покупки молока для ребенка. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 13 января районе Бангламунг провинции Чонбури.

51-летний местный житель заявил в полицию, кто-то проник в его дом и украл несколько вещей — пропали электрический кабель, дрель для бетона, три мини-дрели, один компрессор от холодильника и запасной рулон электрического кабеля.

После изучения записи с камеры видеонаблюдения в субботу, 17 января, правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 36-летний сосед потерпевшего. Он признался в содеянном, заявив, что деньги ему были нужны на покупку молока для ребенка.

Мужчине предъявили обвинение в краже со взломом, а также в хранении и употреблении наркотиков первой категории, так как в момент задержания в его доме обнаружили приятеля, употреблявшего наркотики, и сопутствующие принадлежности.

Оба подозреваемых были доставлены в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

