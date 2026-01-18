Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина обокрал дом соседа, чтобы купить молоко для своего ребенка

В Таиланде отец совершил кражу ради покупки молока для ребенка
Shutterstock

В Таиланде отец совершил кражу со взломом с целью покупки молока для ребенка. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 13 января районе Бангламунг провинции Чонбури.

51-летний местный житель заявил в полицию, кто-то проник в его дом и украл несколько вещей — пропали электрический кабель, дрель для бетона, три мини-дрели, один компрессор от холодильника и запасной рулон электрического кабеля.

После изучения записи с камеры видеонаблюдения в субботу, 17 января, правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 36-летний сосед потерпевшего. Он признался в содеянном, заявив, что деньги ему были нужны на покупку молока для ребенка.

Мужчине предъявили обвинение в краже со взломом, а также в хранении и употреблении наркотиков первой категории, так как в момент задержания в его доме обнаружили приятеля, употреблявшего наркотики, и сопутствующие принадлежности.

Оба подозреваемых были доставлены в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Ранее россиянин украл пожертвования из храма, потому что хотел постричься. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649297_rnd_9",
    "video_id": "record::5ffcf920-8843-454e-994c-a688c1b6fbdf"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+