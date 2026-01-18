Размер шрифта
Дочь Веры Брежневой распродает свои брендовые вещи

Дочь Веры Брежневой выставила на продажу свои брендовые вещи за полцены
daisylaisyyy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман выставила на продажу свои брендовые вещи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 16-летняя Киперман распродает свои вещи премиальных брендов за полцены. Самой дорогой позицией стала сумка Balenciaga за $1750 (136 202 рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Вера Брежнева родила младшую дочь от бизнесмена Михаила Кипермана. Супруги шесть лет состояли в официальном браке, а в 2012 году развелись, но сохранили хорошие отношения. Сара беспрепятственно общается со своим отцом и проводит время с его семьей.

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В социальных сетях артистка общается с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее Вера Брежнева возмутилась слухами о своей кончине.

