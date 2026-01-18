Дочь Веры Брежневой распродает свои брендовые вещи

Дочь Веры Брежневой выставила на продажу свои брендовые вещи за полцены

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман выставила на продажу свои брендовые вещи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 16-летняя Киперман распродает свои вещи премиальных брендов за полцены. Самой дорогой позицией стала сумка Balenciaga за $1750 (136 202 рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Вера Брежнева родила младшую дочь от бизнесмена Михаила Кипермана. Супруги шесть лет состояли в официальном браке, а в 2012 году развелись, но сохранили хорошие отношения. Сара беспрепятственно общается со своим отцом и проводит время с его семьей.

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В социальных сетях артистка общается с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее Вера Брежнева возмутилась слухами о своей кончине.