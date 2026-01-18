Медведчук: Украину никогда не примут в Евросоюз

Украину никто всерьез не рассматривает в качестве кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Никто всерьез не собирается принимать ее в Евросоюз, обещаниями просто дурили и продолжают дурить примитивных правителей Украины, что торгаша Порошенко, что недоумка Зеленского», — отметил он.

До этого он отметил, что Европа боится остаться в дураках, поэтому хочет вести переговоры с Россией.

По словам Порошенко, деньги у Европы заканчиваются, а победы над Россией нет. Поэтому у европейских чиновников, желающих войны, «развязывается язык говорить о переговорах». Они боятся, что Россия и США могут договориться о мире без их участия, отметил он.

Кроме того, Европа только много говорит о войне с Россией, но как доходит дело до решительных действий, то предпочитает воевать Украиной. На самом же деле война коллективному Западу не нужна, считает Медведчук.

