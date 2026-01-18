В России предложили доплачивать автовладельцам за помощь в уборке снега

Автовладельцам, которые сами очищают принадлежащую городу парковку от снега, должны выплачивать денежную компенсацию. Об этом в беседе интернет-порталу «МК» заявил автоэксперт, руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Константин Крохмаль. Для реализации идеи можно использовать систему каршеринга.

«Очищает автомобиль и делает фотографию после очистки, где видно не только автомобиль, но и площадку влево, вправо, где тоже произведена очистка. Отправляет эту фотографию на портал «Госуслуги», где на этого гражданина выписывается премия в конце месяца»,— сказал эксперт.

До этого вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов сообщил, что в период снегопада зимой число аварий на российских дорогах увеличивается, однако, чаще всего они менее тяжелые, чем в другое время.

По его словам, средний чек по компенсациям после ДТП на 4% ниже, чем в другое время года.

Опасность зимой для водителей представляют сосульки, глыбы льда и снежные сосульки, поэтому водителей призывают обращать внимание на крыши домов, возле которых паркуется автомобиль. При этом зимой на трассах есть и преимущества, продолжил Демидов. Так, из-за более низкой скорости передвижения снижается риск попадания камней в лобовое стекло.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если авто пострадало от упавшего с крыши льда.