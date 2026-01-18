Путину представили перспективный комплект военного обмундирования

Президенту России Владимиру Путину представили перспективный комплект обмундирования военнослужащего «Новатор». Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, в состав комплекта входят перспективный бронежилет «Новатор-БЖ», общевойсковой бронешлем «Новатор-БШ», рюкзак «Новатор-ТС», перспективный всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2 для умеренного климата, спальные мешки, рукавицы и так далее.

«Отмечу, что за счет применения новых материалов и технологий мы сумели добиться значительного улучшения характеристик наших изделий», — сказал Лушников.

16 января глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что организация представит Путину систему широкополосной связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты вне зон покрытия наземных сетей. По его словам, проект реализуется за счет частных инвестиций.

Ранее Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.