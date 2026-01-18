Президент Украины Владимир Зеленский затянет конфликт на территории республики под видом обсуждения мирных инициатив. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Продление военного положения или, допустим, отказ от выборов, которые связаны с военным положением, — это все звенья одной цепи», — сказал глава региона.

Сальдо добавил, что военное положение на Украине будет продлеваться до тех пор, пока «длится игра в слова «мирное урегулирование, заключение о мире, сделка мирная». По его словам, Зеленский стремится затянуть конфликт, чтобы продлить свое время у власти.

15 января президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил России откручиванием носа.