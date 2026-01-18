Зеленский потребовал от союзников ракеты для ПВО на фоне ударов ВС РФ

Зеленский потребовал от союзников ракеты к системам ПВО на фоне ударов ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился к союзникам на Западе с просьбой о предоставлении ракет для систем ПВО на фоне ударов ВС РФ.

По его словам, за прошедшую неделю по территории Украины было выпущено «более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов». В связи с этим глава государства потребовал «больше защиты».

«Если Россия умышленно затягивает дипломатический процесс, то реакция мира должна быть решительной: больше помощи Украине и больше давления на агрессора», — написал Зеленский.

Политик также назвал «непростой» ситуацию в энергетической сфере республики. По его данным, идет восстановление объектов энергетики в Сумской, Харьковской, Одесской, Хмельницкой и других областях.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее на Украине анонсировали массированный удар ВС РФ.