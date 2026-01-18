Каллас призвали уйти в отставку после слов о России и Гренландии

Кошкович: Каллас должна уйти в отставку из-за слов о России и Гренландии

Глава евродипломатии Кая Каллая должна уйти в отставку после заявления о России и Гренландии. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Кая… Сделай всем одолжение и уйди в отставку», — написал эксперт.

18 января Каллас написала в соцсети Х пост, в котором призвала США решать связанные с Гренландией вопросы внутри НАТО. Она заявила, что спор по поводу острова не должен отвлекать страны Запада от «главной задачи» — помочь закончить военные действия на Украине. Каллас указала на то, что заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах в отношении европейских стран на руку только Китаю и России.

До этого газета Politico сообщила, что Кая Каллас пошутила о необходимости начать пить алкоголь на фоне мировой нестабильности. Комментарий Каллас прозвучал на заседании лидеров фракций Европарламента после того, как парламентарии пожелали друг другу счастливого Нового года.

Ранее в Британии рассказали, как Россия «спутала все карты» Европе из-за Гренландии.