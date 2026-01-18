Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Названы штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой

Юрист Браун перечислила 12 штрафов ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой
Максим Блинов/РИА Новости

В России скидку в 25% при оплате штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 видам правонарушений, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Елену Браун.

«Так, например, водитель не сможет получить скидку при оплате штрафа за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути, превышение скорости на 40-60 и 60-80 километров в час, проезд на красный сигнал светофора, нарушения, повлекшие причинение лёгкого или среднего вреда здоровью потерпевшего в результате ДТП, езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неоплаченную парковку в Москве, штрафы, по которым предоставлена отсрочка или рассрочка платежа и другие нарушения в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ» — сообщила Браун.

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Водителям грузовых автомобилей также придется платить за нарушения больше. Владельцы грузовиков заплатят 600 тысяч рублей за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см.

Кроме того, депутат Сергей Миронов предложил запретить ездить на питбайках без водительских прав.

Поводом для инициативы стала приведенная депутатом статистика ГИБДД. С января по июнь 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.

Ранее в России предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649087_rnd_2",
    "video_id": "record::71c7b763-c1a1-42ba-99f9-c74161b704ee"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+