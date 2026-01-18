Названы штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой

В России скидку в 25% при оплате штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 видам правонарушений, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Елену Браун.

«Так, например, водитель не сможет получить скидку при оплате штрафа за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути, превышение скорости на 40-60 и 60-80 километров в час, проезд на красный сигнал светофора, нарушения, повлекшие причинение лёгкого или среднего вреда здоровью потерпевшего в результате ДТП, езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неоплаченную парковку в Москве, штрафы, по которым предоставлена отсрочка или рассрочка платежа и другие нарушения в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ» — сообщила Браун.

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Водителям грузовых автомобилей также придется платить за нарушения больше. Владельцы грузовиков заплатят 600 тысяч рублей за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см.

Кроме того, депутат Сергей Миронов предложил запретить ездить на питбайках без водительских прав.

Поводом для инициативы стала приведенная депутатом статистика ГИБДД. С января по июнь 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.

Ранее в России предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид».