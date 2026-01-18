У европейских чиновников и политиков развилась тяжелая депрессия из-за того, что разногласия вокруг Гренландии отвлекли внимание ЕС и США от Украины. Об этом заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев (на фото) в своем Telegram-канале.

«Растерянность и дезориентация, по мнению медиков, могут быть признаками тяжелой депрессии», — написал Косачев, добавив, что именно так следует описывать нынешнее состояние европейских элит.

По его словам, мир быстро меняется, и прежняя однополярная модель Запада больше не выглядит убедительной. Он считает, что неспособность понять происходящее и признать ошибки прошлого может привести к непредсказуемым последствиям.

До этого бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать надеяться на помощь со стороны Евросоюза и США на фоне конфликта из-за Гренландии. Политолог считает, что лучшим решением для Зеленского сейчас будет уйти в отставку. По мнению Соскина, «манифест» американского президента Дональда Трампа по Гренландии «полностью перечеркивает всю Украину».

Ранее экс-генсек НАТО назвал Гренландию «оружием массового отвлечения внимания» Трампа.