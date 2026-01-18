«Непопулярное мнение — на Олимпиаде проще»: лыжник Коростелев о борьбе за медали ОИ

Лыжник Коростелев: на Олимпиаде можно бороться за медаль, там проще

Российский лыжник Савелий Коростелев признался, что на престижной многодневке «Тур де Ски» «покатался на эмоциональных качелях», а также оценил собственные перспективы на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Итог тура — хороший. Все классно, но осадок остался. Есть понимание, что, если улучшить спринт, то за тройку можно бороться. На Олимпиаде можно бороться за медаль. Непопулярное мнение — на Олимпиаде проще», — заявил он.

В январе Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

Ранее еще один российский лыжник получил отказ в нейтральном статусе.