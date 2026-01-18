Размер шрифта
Глава ЦБ Латвии заявил о состоянии войны между ЕС и Россией

Edijs Palens/Global Look Press

Евросоюз и Россия находятся в состоянии войны. Об этом заявил глава Центробанка Латвии (Latvijas Banka) Мартиньш Казакс в интервью Financial Times.

Казакс подчеркнул, что хотя «физически» боевые действия не ведутся на территории еврозоны, на страны ЕС совершаются кибератаки, происходят подрывы подводных кабелей и фиксируются появления беспилотников в районе аэропортов и военных баз.

Он назвал «наивным» мнение о том, что Европа не находится в состоянии войны, и призвал политиков признать этот факт.

По его мнению, военный конфликт на территории страны, входящей в объединение, может привести к проблемам с финансовой стабильностью и в банковской системе, но Евросоюз может снизить риски, если будет поддерживать Украину и укреплять собственные вооруженные силы, чтобы создать у России представление о высоких рисках при нападении.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Западной Европе идет настоящая подготовка к войне.

Ранее Лавров заявил, что Брюссель заинтересован в подготовке к войне с РФ.

