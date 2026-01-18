Размер шрифта
Пропавшую молодую актрису из Самары могли завербовать в секту

«Известия»: начинающая актриса из Самары, которая пропала, могла попасть в секту
Александр Кряжев/РИА Новости

Начинающая актриса из Самары, которая пропала, могла попасть в опасную секту. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, в последнее время в соцсетях Екатерины начали появляться публикации с рекламой сомнительных тренингов и женских мастер-классов. По словам близких девушки, она могла стать участницей сообщества «Мудрость и сила», которое обладает признаками секты: агрессивной рекламой, жесткой внутренней иерархией и использованием псевдонаучных и эзотерических практик.

Незадолго до исчезновения Екатерина сообщила родным, что уезжает в Казахстан «на обучение от своей школы». Позже ее видели в одном из городов этой страны, просящей деньги у прохожих. Кроме того, родные выяснили, что на выполнение заданий «школы» россиянка взяла в кредит 3 млн рублей.

По данным Telegram-канала 112, Екатерине 32 года. До недавнего времени она работала мастером по наращиванию ресниц и бровей. Затем стала пробовать себя в рекламном, модельном и шоу-бизнесе. Некоторое время назад девушка рассталась с мужем, с которым прожила десять лет. У пары есть двое детей, они остались с отцом.

Ранее кураторов молившейся за Зеленского секты уволили из вузов в Петербурге.

