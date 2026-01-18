Размер шрифта
Медведев заявил, что «абсурдные прогнозы» 2022–2024 годов начинают сбываться

Медведев: абсурдные прогнозы о развитии мировой политики начинают сбываться
Екатерина Штукина/РИА Новости

Прогнозы о развитии мировой политики, которые ранее казались абсурдными, начинают сбываться. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В качестве примеров политик привел возможное нападение США на Гренландию, заявления официальных лиц Франции о выходе из НАТО, а также прогноз экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о том, что страна просуществует не более пяти лет, и заявления руководства Молдавии о ликвидации республики.

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней», — написал Медведев.

До этого Дмитрий Медведев опроверг предсказания западных политиков, что в 2025 году российская экономика «развалится». По его словам, прошлый год принес много разного, сложного и очень важного. Однако вопреки ожиданиям Запада курс рубля укрепился, а российская армия продолжает «доблестно громить врага».

Также Медведев отметил, что важнейшим результатом 2025 года является то, что все понимают неизбежность победы России.

Ранее Захарова поставила «диагноз» нынешним властям Европы.

