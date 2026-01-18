Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Ряд российских аэропортов возобновили работу

Росавиация: в пяти аэропортах России сняты ограничения на полеты самолетов
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Волгограда, Краснодара, Владикавказа, Грозного и Магаса сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Росавиация сообщила о возобновлении работы авиагаваней Волгограда и Краснодара в 9:44 мск, а о снятии ограничений в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса — в 12:05 мск.

О приостановке работы аэропорта Волгограда ведомство сообщило в 00:34 мск 18 января. Ограничения также вводили в авиагавани Тамбова. О возобновлении работы аэропорта сообщили в 4:17 мск.

Ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту Краснодара около 4:15 мск. Меры были приняты в дополнение к действующему извещению NOTAM. При этом аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили работу около 5:21 мск.

Ранее в Хабаровском края взлетно-посадочную полосу аэропорта завалило снегом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649249_rnd_2",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+