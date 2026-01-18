Ряд российских аэропортов возобновили работу

В аэропортах Волгограда, Краснодара, Владикавказа, Грозного и Магаса сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Росавиация сообщила о возобновлении работы авиагаваней Волгограда и Краснодара в 9:44 мск, а о снятии ограничений в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса — в 12:05 мск.

О приостановке работы аэропорта Волгограда ведомство сообщило в 00:34 мск 18 января. Ограничения также вводили в авиагавани Тамбова. О возобновлении работы аэропорта сообщили в 4:17 мск.

Ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту Краснодара около 4:15 мск. Меры были приняты в дополнение к действующему извещению NOTAM. При этом аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили работу около 5:21 мск.

Ранее в Хабаровском края взлетно-посадочную полосу аэропорта завалило снегом.