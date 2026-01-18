В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили ЛЭП

Обломки беспилотника повредили линию электропередачи (ЛЭП) в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб края в Telegram-канале.

«Фрагменты БПЛА упали в Большебейсугском сельском поселении», — говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал. Место оцеплено. Аварийная бригада устраняет повреждения линии электропередачи.

В оперштабе также рассказали, что при атаке на гражданские объекты в Туапсинском муниципальном округе пострадал один человек — его госпитализировали. Кроме того, повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе.

До этого сообщалось, что в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека — один взрослый и два ребенка.

Ранее в приграничном районе Курской области было нарушено энергоснабжение.