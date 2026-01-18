Размер шрифта
ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ на Украине

ВС РФ нанесли удар по местам сборки дронов и дислокации наемников на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские Вооруженные силы нанесли удары по предприятиям на Украине, где собирают беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах зоны спецоперации.

За прошедшие сутки российские военные также средствами противовоздушной обороны шесть управляемых авиабомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и еще 220 беспилотников самолетного типа, рассказали в Минобороны.

Накануне стало известно, что подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Приволье в Донецкой народной республике.

По данным российского военного ведомства на 16 января, за неделю российские силы установили контроль над пятью населенными пунктами в Сумской, Запорожской областях и ДНР.

Ранее российские военные применили трофейное оружие против ВСУ.

