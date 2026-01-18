Послы ЕС обсудят на экстренном совещании новые угрозы Трампа

Евросоюз созывает экстренное совещание после обещаний президента США Дональда Трампа ввести пошлины из-за Гренландии. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Послы из 27 стран Европейского Союза соберутся в воскресенье на экстренную встречу после того, как Трамп пообещал волну повышения тарифов в отношении европейских союзников до тех пор, пока Соединенным Штатам не будет разрешено купить Гренландию», — говорится в публикации.

17 января Дональд Трамп в соцсети Truth Social пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% в отношении стран Европы, которые выступают против присоединения Гренландии к США. Речь идет о Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. Американский лидер выразил недовольство, что эти страны начали перебрасывать свои силы в Гренландию «непонятно зачем». Он отметил, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашении о покупке Вашингтоном Гренландии.

