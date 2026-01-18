Размер шрифта
Армия

Над Северной Осетией уничтожили семь беспилотников

Меняйло: средства ПВО сбили семь беспилотников над Северной Осетией
Средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Сейчас на месте работают все ответственные ведомства. Жильцов пострадавшего дома в результате падения обломков БПЛА временно разместили в школе №6 Беслана. Все они обеспечены горячим питанием», — написал глава региона.

Меняйло добавил, что в аэропорте Владикавказа и в Моздоке отменен план «Ковер». По его словам, оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.

Несколькими часами ранее Меняйло сообщил, что фрагменты беспилотника упали на крышу пятиэтажного дома, в связи с чем экстренные службы эвакуировали около 70 человек. В результате происшествия повреждены кровля и оконные конструкции, возгорания не произошло.

Ранее в России объяснили атаку ВСУ на Беслан.

