Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Выставил США на посмешище»: Гашек обрушился с критикой на Трампа

Гашек: Трамп выставил США на посмешище своими империалистическими амбициями
Михаил Фомичев/РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X подверг критике президента США Дональда Трампа за введение новых таможенных пошлин с американской стороны.

«Американский президент в очередной раз выставил США на посмешище перед всем миром своими империалистическими амбициями. Его политика способствует усилению власти и влияния Китая и России в мире», — написал он.

Трамп ввел новые таможенные пошлины Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

До этого чешский голкипер уже призвал лишить США крупных международных турниров. Это заявление было сделано после того, как в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Ранее стало известно, могут ли лишить Гашека членства в Зале хоккейной славы НХЛ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649477_rnd_7",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+