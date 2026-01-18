«Выставил США на посмешище»: Гашек обрушился с критикой на Трампа

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X подверг критике президента США Дональда Трампа за введение новых таможенных пошлин с американской стороны.

«Американский президент в очередной раз выставил США на посмешище перед всем миром своими империалистическими амбициями. Его политика способствует усилению власти и влияния Китая и России в мире», — написал он.

Трамп ввел новые таможенные пошлины Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

До этого чешский голкипер уже призвал лишить США крупных международных турниров. Это заявление было сделано после того, как в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Ранее стало известно, могут ли лишить Гашека членства в Зале хоккейной славы НХЛ.