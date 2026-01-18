Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В центре Москвы горит жилое здание

Пожар произошел в пятиэтажном доме на Татарской улице в Москве 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27648919_rnd_9",
    "video_id": "record::508ee1fe-ac75-461e-beab-036149f0512b"
}

В центре Москвы на Татарской улице горит жилой дом старой постройки. Об этом сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

По предварительным данным, пожар произошел между пятым этажом и чердаком. На данный момент огонь перекинулся на чердачные перекрытия здания. Ранг возгорания повышен до второго, наблюдается открытое горение.

«В д. 5, стр. 1 по ул. Татарская произошел пожар на пятом этаже. Огонь ушел в чердачные перекрытия», — рассказал собеседник агентства.

Благодаря оперативным действиям спасателей всех жильцов успешно эвакуировали. Для пострадавших организован комфортный временный пункт размещения.

Также в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение по улице Татарская временно перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб. Водителей просят выбирать пути объезда.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и уточняется информация о возможных пострадавших в пожаре.

Ранее в Лефортово произошел пожар из-за мусора в пятиэтажке.
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+