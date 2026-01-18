В Telegram-канале TrackANaziMerc опубликовали видеозапись допроса трех колумбийских наемников, служивших в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.

Наемников зовут Луис Мануэль Руидиас Контрерас, Хуан Давид Поло Мендоса и Луис Гильермо де ла Крус Рамос. Один из пленных сообщил, что решил поехать на Украину из-за финансовых трудностей. По его словам, служба в армии Колумбии дала ему лишь дисциплину, а наемничество он рассматривал как способ заработать деньги на лечение больной матери. Однако по прибытии, как утверждает мужчина, его заставили подписать документы на украинском языке, не объяснив их содержания, после чего вместе с другими иностранцами сразу отправили на передовую. Там группа скрывалась в овраге и продержалась всего несколько дней.

Луис Гильермо де ла Крус Рамос рассказал, что служил в армии с 2018 года. Он отметил, что дорога на Украину заняла больше времени, чем его участие в боевых действиях. По его словам, маршрут пролегал через Панаму, Турцию и Молдавию, после чего он автобусом добрался до Украины, где вскоре оказался в плену.

Хуан Давид Поло Мендоса, приехавший из города Вильянуэва, сообщил, что был футболистом, затем прошел службу и работал охранником. Он рассказал, что по прибытии в Запорожье у него и других иностранцев сняли отпечатки пальцев и изъяли документы. Когда они добрались до позиций, стало понятно, что их фактически отправили в «мясорубку», после чего группа решила сложить оружие.

Все трое заявили, что условия службы в украинской армии оказались крайне тяжелыми. Пленные отметили, что рады остаться в живых. При этом они понимают, что в ближайшее время не смогут вернуться к родным, так как иностранным наемникам, захваченным в плен, в России грозит серьезный тюремный срок.

Ранее NYP писала, что латиноамериканские наемники ВСУ используют боевой опыт на Украине для картелей.