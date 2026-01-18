Размер шрифта
Общество

На ЗАЭС начался ремонт поврежденной линии питания

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о начале ремонта одной из линий электроснабжения ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале ремонта одной из линий, питающих Запорожскую атомную электростанцию. Его сообщение приводится в аккаунте МАГАТЭ в соцсети X.

«Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины <...> при посредничестве МАГАТЭ», — сообщил Гросси.

Накануне директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что на станции ожидают начала ремонта линии питания ЗАЭС — «Ферросплавной-1», которая получила повреждения на украинской стороне.

16 января в МАГАТЭ заявили о достижении соглашения с РФ и Украиной о введении режима локального прекращения огня для ремонта резервной энерголинии ЗАЭС. Группа представителей агентства вылетела из Вены для наблюдения за ремонтными работами.

3 января «Ферросплавная-1» была отключена, ЗАЭС была запитана от единственной работающей линии — «Днепровской». На станции отметили, что все блоки АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

Ранее директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно.

