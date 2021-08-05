Пекинский международный кинофестиваль отменен из-за коронавируса

Организаторы Пекинского международного кинофестиваля отменили смотр из-за новых вспышек коронавирусной инфекции в нескольких регионах страны, сообщает Uniindia со ссылкой на официальный аккаунт мероприятия в WeChat.

Оргкомитет уточнил, что фестиваль перенесен, однако когда он пройдет — неизвестно.

Изначально одиннадцатый Пекинский международный кинофестиваль должен был проходить с 14 по 21 августа.

В основной конкурс киносмотра, в частности, вошел российский фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева. Российская премьера картины состоится в сентябре 2021 года.

Пекинский международный кинофестиваль проводится с 2011 года.

Китай был первой страной, в декабре 2019 года сообщившей о пандемии коронавируса, и первым ввел жесткие меры противодействия распространению инфекции. В середине июля 2021 года в Китае зарегистрировали новые очаги вспышек коронавируса.

Ранее сообщалось, что VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавируса.