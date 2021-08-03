Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после выхода из комы

Пиар-директор МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская подтвердила «Газете.Ru» информацию о том, что певица пришла в сознание после искусственной комы, в которой она находилась около полутора месяцев.

«Марина дышит самостоятельно. С аппарата [ИВЛ — «Газета.Ru»] сняли. Самое страшное позади», — сказала Богушевская.

Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней медики диагностировали у Максимовой сильное поражение легких. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. С тех пор состояние артистки долгое время оставалось тяжелым, хотя периодически ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния певицы появились 31 июля. Утром 3 августа в СМИ появилась информация о том, что Максимова начала дышать самостоятельно и общаться с врачами.