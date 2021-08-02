Викторию Дайнеко зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Певица Виктория Дайнеко у себя в Instagram рассказала, что ее зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной думы восьмого созыва.

Дайнеко выдвигается в Госдуму в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Зеленая альтернатива». «Очень волнительный день в ЦИК», — написала она, опубликовав фото из Центральной избирательной комиссии. Также певица продемонстрировала удостоверение кандидата в депутаты.

Ранее Дайнеко рассказала, почему решила выдвигаться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». «Экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям», — заявила она.

В мае бывшая солистка российской музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова, участвовавшая в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области, не прошла отбор кандидатов.