«Навещать нельзя»: врачи рассказали о состоянии МакSим

В городской клинической больнице № 52 города Москвы, где находится госпитализированная с пневмонией певица МакSим, прокомментировали ее состояние.

Как рассказал в беседе с News.ru представитель учреждения, артистка до сих пор находится в реанимации. «Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах», — уточнили в больнице.

По словам инсайдера, что сейчас в больнице функционирует только передача вещей и посылок.

Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние Максимовой остается тяжелым, хотя периодически певицу выводят из медикаментозного сна.

Ранее пиар-менеджер звезды сообщила, что МакSим стало «получше».