Избившая сына Пьехи женщина написала на ребенка заявление в полицию

Избившая семилетнего сына поп-исполнителя Стаса Пьехи Ирина Безбородова попросила полицию привлечь ребенка к уголовной ответственности, передает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи мальчика Сергея Жорина.

Попытку заявить на мальчика в полицию из-за порчи бассейна Жорин назвал абсурдом. «Вместо того, чтобы принести извинения ребенку и его семье, хотя бы уже после возбуждения уголовного дела в отношении Ирины Безбородовой, она сама написала заявление, в котором просит привлечь ребенка к уголовной ответственности за порчу бассейна», — сказал адвокат, уточнив, что бассейн был восстановлен.

Материал проверки в отношении ребенка находится в 89-м отделе полиции поселка Рощино Ленинградской области. «Вероятно, ребенок, когда он поправится, будет опрошен по обстоятельствам, указанным в заявлении», — добавил Жорин, уточнив, что малолетних детей привлечь к уголовной ответственности нельзя.

Конфликт у ребенка произошел на даче с матерью соседских детей, женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина признавалась на камеру, что схватила Петю за руку и бросила на землю. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Музыкант обратился к юристам. 23 июля ребенка выписали из больницы.