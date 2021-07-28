Страницы Slipknot в соцсетях окрасились в черный после смерти экс-барабанщика

Страницы американской группы Slipknot в социальных сетях стали черными после смерти бывшего барабанщика Джои Джордисона. Аватарки и обложки поменялись в сообществах музыкального коллектива в Twitter и Facebook.

При этом каких-либо постов с соболезнованиями или воспоминаниями от участников Slipknot не размещено. Под записями в соцсетях поклонники группы выражают соболезнования в связи со смертью Джордисона. Ему было 46 лет.

Причина смерти музыканта, который состоял в популярной группе с момента ее основания и до 2013 года, сейчас не называется.

Родные Джордисона попросили журналистов уважать частную жизнь и не беспокоить их. Похороны проведут закрытыми для широкой публики.

Рок-группа Slipknot основана в штате Айова в 1995 году. Несколько альбомов Slipknot были признаны платиновыми.