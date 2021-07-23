Супруга Мамонова уточнила слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста

Супруга музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова в беседе с РИА «Новости» уточнила слухи о том, что сын артиста попросил присвоить покойному отцу звание заслуженного артиста.

Она сказала, что о званиях для мужа просила при его жизни и теперь не собирается этого делать. Кроме того, заявила она, сын Мамонова тоже об этом не просил. «На 70 лет я просила «народного» у министерства культуры. А у Путина я просила орден «За заслуги перед отечеством» IV степени. И там, и там мне было отказано. Это было еще в январе месяце», — рассказала она. «Пятнадцать лет назад после «Острова» я просила «заслуженного», министерство культуры я просила. Не дали после «Острова». Не дали! Зачем теперь-то просить?» — задается вопросом Мамонова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что старший сын Мамонова попросил президента России Владимира Путина присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно.

Петр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет от последствий коронавирусной инфекции. 18 июля он был похоронен в Подмосковье.

Ранее Дмитрий Дюжев рассказал о съемках с Мамоновым в «Острове».