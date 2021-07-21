Адвокат: от рук избившей сына Пьехи женщины могли пострадать и другие люди

Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что жена футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина могла применять насилие к людям и до инцидента с семилетним сыном певца Стаса Пьехи.

По словам Жорина, с ним и с рядом журналистов стали связываться люди, которые пострадали от действий этой женщины. «Мы сейчас эту информацию проверяем. Также ее предоставим в правоохранительные органы. Если эта информация подтвердится, то дело приобретет совсем другой оборот», — указал он.

Известно, что от рук женщины пострадала и бабушка маленького Пети, она госпитализирована в травматологическое отделение. Ребенок вместе с матерью находится в больнице в Сестрорецке. По словам матери, Петя в сознании, ему предстоят множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и др.

Конфликт у ребенка и женщины произошел на даче. Жена судьи признавалась на камеру, что схватила Петю за руку и бросила на землю. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Музыкант обратился к юристам.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию с избиением сына Стаса Пьехи.