Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала о домогательствах со стороны известного режиссера, имя которого не стала называть.

В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» она уточнила, что подверглась домогательствам в 18-летнем возрасте во время учебы в театральном институте. Режиссер пригласил ее на пробы в гостиницу, предварительно попросив похудеть. Артистка похудела на пять килограммов за десять дней, и во время «проб» режиссер попросил ее раздеться до нижнего белья. «Он одной рукой взял меня за грудь, я смиренно стояла, что-то твердое уперлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу», — рассказала Бледанс.

По ее словам, после этого она сбежала из гостиницы и не стала иметь дела с этим режиссером, хотя из-за этого, считает Бледанс, не стала серьезной драматической актрисой.

Ранее актер Кирилл Широков обвинил актрису Елену Проклову в домогательствах.