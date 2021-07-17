Шнуров написал стихотворение на смерть Мамонова, упомянув МакSim

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на смерть своего коллеги Петра Мамонова стихотворением в своем Instagram, упомянув также певицу МакSim.

«Читаю ленту- переписка клонов./ Я с новостями хорошо знаком./ Вдруг забурлило - присмерти Мамонов», — написал Шнуров.

В своем стихотворении Шнуров критикует блогеров за стремление попасть в информационную повестку и устроить пиар за счет смертей известных людей.

«Все ждут, когда уже умрет Максим,/ Чтоб некрологи стряпать всех мастей./ И собирать просмотры с ними лайки./ Из трупов складывают потихоньку трафик:/ Как они жили и другие байки», — написал Шнуров.

Музыкант заканчивает свое стихотворение самоиронией, отказываясь публично горевать из-за смерти Петра Мамонова и художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.

Ранее в Москве началось прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым.