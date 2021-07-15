В Счетной палате сообщили, сколько учреждений культуры в России недоступны инвалидам

Более 70% учреждений культуры в России не приспособлены для граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в отчете Счетной палаты

«Под потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения в целом по Российской Федерации не адаптированы более 70% учреждений культуры», — говорится в документе.

В частности, всего 28% таких учреждений имеют возможность принять у себя людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

По данным Счетной палаты, собственный интернет-сайт, доступный для слепых и слабовидящих, имеют только 11% культурно-досуговых учреждений, 13% библиотек, 18,6% цирков страны.

Отмечается, что в целом здания муниципальных учреждений культуры имеют высокую степень изношенности, остаются острыми проблемы состояния материально-технической базы. Кроме того, значительное количество учреждений культуры не имеют доступ к интернету.

Счетная палата отмечает, что средний по стране уровень обеспеченности граждан учреждениями культуры составляет 71%, однако остается высокий региональный дисбаланс.

«Мы смотрели в целом по субъектам Федерации, как распределяются культурные учреждения. По Республике Коми: в Воркуте всего 25% обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, а в Ухте – 1600%. Такая же ситуация в Республике Крым. В Черноморском – 40% обеспеченность библиотеками, а в Алуште – 450%. Так сложилось, но теперь надо нашим субъектам Федерации, муниципалитетам эту ситуацию поправлять» — говорится в документе.

В отчете говорится. что Чукотский автономный округ оказался регионом с самыми большими расходами на культуру в пересчете на душу населения в 2020 году.

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