Бритни Спирс ищет нового адвоката для того, чтобы освободиться от опекунства своего отца
Бритни Спирс ищет нового адвоката для того, чтобы освободиться от опекунства со стороны своего отца, Джейми Спирса, сообщает издание TMZ.
Певица обратилась к бывшему федеральному прокурору, Мэтью Розенгарту, с просьбой представлять свои интересы в суде против Джейми Спирса.
«В соответствии с моим заявлением в открытом суде 23 июня 2021 года, моими правами и моим желанием положить конец вышеупомянутому опекунству в отношении моего отца Джейми П. Спирса, я желаю выбрать своего собственного адвоката», — заявила Бритни Спирс.
Мэтью Розенгарт ранее представлял интересы Стивена Спилберга, Шона Пенна, а также братьев Бена и Кейси Аффлеков.
Предыдущий адвокат Бритни Спирс, Сэм Ингхэм, уволился после того, как суд отклонил ее иск о лишении опекунства ее отца.