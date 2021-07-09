Организаторам концерта Арбениной на воде грозит миллионный штраф

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Солистка группы «Ночные снайперы», певица Диана Арбенина выступает на юбилейном концерте... Солистка группы «Ночные снайперы», певица Диана Арбенина выступает на юбилейном концерте...
Солистка группы «Ночные снайперы», певица Диана Арбенина выступает на юбилейном концерте...
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Рок-певице Диане Арбениной грозит штраф в размере миллиона рублей после концерта на теплоходе, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрея Поплавского.

Поплавский рассказал, что концерт проходил на борту теплохода «РИО-1», путешествовавшего по Москве. «ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ «Организатор перевозок» в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной», — уточнил он.

Одновременно на концерте присутствовали более 500 человек, что является нарушением действующих антиковидных правил. Кроме того, организаторы мероприятия не проверяли у гостей ни наличие ПЦР-тестов, ни QR-коды.

Ранее Дима Билан ответил Максиму Покровскому на обвинения в срыве концерта.