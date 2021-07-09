Организаторам концерта Арбениной на воде грозит миллионный штраф

Рок-певице Диане Арбениной грозит штраф в размере миллиона рублей после концерта на теплоходе, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрея Поплавского.

Поплавский рассказал, что концерт проходил на борту теплохода «РИО-1», путешествовавшего по Москве. «ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ «Организатор перевозок» в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной», — уточнил он.

Одновременно на концерте присутствовали более 500 человек, что является нарушением действующих антиковидных правил. Кроме того, организаторы мероприятия не проверяли у гостей ни наличие ПЦР-тестов, ни QR-коды.

Ранее Дима Билан ответил Максиму Покровскому на обвинения в срыве концерта.