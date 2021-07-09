Мадонна сравнила опеку над Бритни Спирс с рабством

Певица Мадонна в Instagram поддержала свою коллегу по сцене Бритни Спирс, которая пытается избавиться от опеки отца.

62-летняя звезда потребовала отдать Спирс назад ее жизнь. «Рабство было отменено так давно! Смерть жадному патриархату, который делает это с женщинами веками», — написала она, указав, что происходящее со Спирс — это нарушение прав человека. «Бритни, мы вытащим тебя из тюрьмы», — пообещала она.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».

Также в своих показаниях Спирс жаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например, сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка. Все решения зависели от опекуна.

Ранее сообщалось, что опекунша Бритни Спирс не стала увольняться вслед за менеджером и адвокатом певицы.