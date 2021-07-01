«Я всегда настаивал на своей невиновности»: Билл Косби вышел из тюрьмы

Шоумен Билл Косби вышел из тюрьмы и сделал первое после освобождения заявление в социальных сетях.

83-летний Косби обратился к своим подписчикам в Twitter. «Я никогда не менял ни позицию, ни свою историю. Я всегда настаивал на своей невиновности», — написал он, поблагодарив за поддержку поклонников и друзей. «Особое спасибо Верховному суду Пенсильвании за верность закону», — заключил он.

Ранее Верховный суд Пенсильвании посчитал, что Косби было отказано в справедливом судебном разбирательстве: в основе дела были показания самого Косби, данные в обмен на обещание не предъявлять ему обвинение. Следующий прокурор не счел себя связанным этой договоренностью и вынес обвинение незадолго до истечения срока давности по статье.

По решению суда, соглашение с предыдущим прокурором позволяет освободить Косби от наказания за сексуальное насилие в отношении бывшей баскетболистки Андреа Констанд в 2004 году.

Кроме того, постановление запрещает повторное рассмотрение дела.

Билла Косби в 2018 году приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование — после оглашения приговора он заявлял о намерении отбыть максимальный срок. Артист провел в заключении более двух лет.