Актриса Вера Алентова госпитализирована

Народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в одну из московских больниц, сообщает «РЕН ТВ».

По информации телеканала, 79-летняя актриса сдала тест на коронавирус и теперь ожидает его результатов.

На данный момент о состоянии Алентовой неизвестно.

Ранее коронавирус был обнаружен у ее мужа, режиссера Владимира Меньшова.

В мае текущего года Вера Алентова и еще 7 российских артистов попали в черный список министерства культуры и информационной политики Украины.

Вера Алентова — советская и российская актриса. В 1992 году была удостоена звания народной артистки России, в 1981 получила государственную премию СССР. Артистка стала популярной после выхода фильма «Москва слезам не верит», в котором она исполнила главную роль. Она также сыграла в комедии «Ширли-мырли», картинах «Время желаний», «Зависть богов» и др. После 2000-х Алентова стала сниматься в телесериалах («И все-таки я люблю…», «Дар Божий» и др.).