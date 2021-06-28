Актриса Вера Алентова госпитализирована
Народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в одну из московских больниц, сообщает «РЕН ТВ».
По информации телеканала, 79-летняя актриса сдала тест на коронавирус и теперь ожидает его результатов.
На данный момент о состоянии Алентовой неизвестно.
Ранее коронавирус был обнаружен у ее мужа, режиссера Владимира Меньшова.
В мае текущего года Вера Алентова и еще 7 российских артистов попали в черный список министерства культуры и информационной политики Украины.
Вера Алентова — советская и российская актриса. В 1992 году была удостоена звания народной артистки России, в 1981 получила государственную премию СССР. Артистка стала популярной после выхода фильма «Москва слезам не верит», в котором она исполнила главную роль. Она также сыграла в комедии «Ширли-мырли», картинах «Время желаний», «Зависть богов» и др. После 2000-х Алентова стала сниматься в телесериалах («И все-таки я люблю…», «Дар Божий» и др.).