Вовк: Лысенко был для меня старшим братом
Телеведущая Ангелина Вовк назвала большим горем смерть гендиректора АНО «Общественное телевидение России» (ОТР) Анатолия Лысенко. Известный журналист скончался 20 июня на 85 году жизни.
«Уход Толи — большое горе. Для нас, причастных к телевидению, он был как отец, брат и друг. Лично для меня Анатолий Григорьевич всегда оставался старшим братом, — сказала Вовк «Газете.Ru». — Он был большим журналистом, большим руководителем и большим человеком. У меня с ним всегда были теплые и дружеские отношения».
Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице. Он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. На телевидение впервые попал в студенческие годы. В конце 1960-х начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.
С 1987 года Лысенко руководил телепрограммой «Взгляд», позднее предложил создать телеигру «Поле Чудес». В 1990-1996 гг. занимал должность директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. В последние годы он руководил ОТР.