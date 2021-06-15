Хабенский оценил идею продолжения «Дозоров»

Актер Константин Хабенский в интервью ТАСС оценил идею съемок продолжения киносаги «Дозоры».

В нулевые он сыграл главного героя снятых по книгам Сергея Лукьяненко «Дозоров» — обладателя суперспособностей Антона Городецкого. По словам Хабенского, он мог бы снова согласиться на роль Городецкого, потому что «это будет качественно другая история». «Если — с удовольствием поделюсь своими мыслями, которые у меня накопились. Я тоже считаю, что история «Дозоров», история Городецкого и других персонажей сейчас может быть очень востребованной», — считает он.

Однако, подчеркнул Хабенский, важно, какой режиссер возьмется за проект и хватит ли у него «сил и таланта».

В ноябре 2020 года Сергей Лукьяненко рассказал, что третья книга о маге Антоне Городецком, «Сумеречный дозор», может быть экранизирована. По его словам, у продюсеров есть планы на перезапуск франшизы «Дозоров». Он предположил, что история Городецкого может быть продолжена в сериальном формате.