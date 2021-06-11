Вдова Табакова призналась, что попросит внучку не называть ее «бабушкой»

Актриса Марина Зудина в новом интервью рассказала о том, как планирует общаться со своей внучкой Мией, недавно родившейся у ее сына Павла Табакова.

В беседе с mk.ru вдова Табакова призналась, что попросит девочку называть ее по имени, когда та подрастет. @Как-то старомодно звучит слово «бабушка». Мне нравится мое имя — Марина. Мне комфортнее, когда меня называют по имени, а не по имени-отчеству. В театре, особенно, когда не выговаривают мое отчество — Вячеславовна, так и хочется сказать: «Не надо. Вы так мучаетесь. Зачем? Называйте по имени. Просто Марина», — поделилась Зудина, напомнив, что в Европе люди тоже обращаются друг к другу по имени.

О том, что Павел Табаков и актриса Софья Синицына стали родителями еще в 2020 году, стало известно в начале июня.

Ранее Зудина призналась, что Табаков спас ее от многократных браков.