СМИ: на Украине обсуждают уголовное дело против Лукашенко

Украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против президента Республики Александра Лукашенко, чтоб сорвать усилия его американского коллеги Дональда Трампа по выводу Лукашенко из международной изоляции. Об этом пишет издание «Европейская правда».

Так, по данным журналистов, украинские власти стали активно контактировать с белорусской оппозицией и ужесточили публичную риторику в адрес Лукашенко после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. Ермак, подчеркивается, скептически относился к республиканской оппозиции.

«Соединенные Штаты сейчас взяли курс на постепенное снятие санкций с Беларуси, а вместе с тем – на вывод Лукашенко из дипломатической изоляции, пригласив его в состав Совета мира. Это существенно усиливает риски как для демократической Беларуси, так и для Украины, противостоять которым лучше вместе», — говорится в материале.

Кроме того, в нем сказано, что Лукашенко могут объявить в международный розыск.

25 января президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе визита в Вильнюс, что у шпица президента Белоруссии, чем у белорусского народа. По словам Зеленского, Россия «использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира» ракетными комплексами «Орешник».

Ранее Лукашенко предупредил Зеленского, что тот может потерять власть.