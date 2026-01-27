Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

СМИ: на Украине обсуждают уголовное дело против Лукашенко

Европейская правда: украинские власти могут завести дело против Лукашенко
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против президента Республики Александра Лукашенко, чтоб сорвать усилия его американского коллеги Дональда Трампа по выводу Лукашенко из международной изоляции. Об этом пишет издание «Европейская правда».

Так, по данным журналистов, украинские власти стали активно контактировать с белорусской оппозицией и ужесточили публичную риторику в адрес Лукашенко после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. Ермак, подчеркивается, скептически относился к республиканской оппозиции.

«Соединенные Штаты сейчас взяли курс на постепенное снятие санкций с Беларуси, а вместе с тем – на вывод Лукашенко из дипломатической изоляции, пригласив его в состав Совета мира. Это существенно усиливает риски как для демократической Беларуси, так и для Украины, противостоять которым лучше вместе», — говорится в материале.

Кроме того, в нем сказано, что Лукашенко могут объявить в международный розыск.

25 января президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе визита в Вильнюс, что у шпица президента Белоруссии, чем у белорусского народа. По словам Зеленского, Россия «использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира» ракетными комплексами «Орешник».

Ранее Лукашенко предупредил Зеленского, что тот может потерять власть.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!