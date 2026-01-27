Названы риски применения мануальной терапии на позвоночнике

Манипуляции в рамках мануальной терапии, остеопатии, хиропрактики на позвоночнике могут вызвать тяжелые последствия, включая парализацию и смерть. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Николай Кондырев.

Мануальная терапия, остеопатия и хиропрактика предполагают коррекцию опорно-двигательного аппарата с помощью рук. Первый метод использует медленные движения и растяжения; второй оценивает взаимосвязь всех частей тела, воздействуя в первую очередь не на зону боли, а на ее первопричину; третий предполагает более резкие, высокоскоростные техники коррекции.

Врачи предупреждают: перед началом сеансов любого из трех типов коррекции нужна тщательная диагностика, включая рентген, МРТ и консультация врача. Особенно высокий риск представляют собой грубые мануальные манипуляции на позвоночнике.

«Такие действия могут вызывать серьезные осложнения, особенно при неправильном выполнении процедур, игнорировании противопоказаний или недостаточной квалификации специалиста. В истории зафиксированы случаи тяжелых последствий, включая парализацию и смерть, что подчеркивает важность осторожности и соблюдения медицинских стандартов», — предупреждает Кондырев.

Исследования также показывают, что жесткие методы коррекции могут привести к нестабильности позвоночно-двигательного сегмента, травмировать связочный аппарат. К другим возможным последствиям относится кровоизлияние в головной мозг, – оно может произойти из-за повреждения позвоночных артерий и расслоения их стенок.

