Lorde выпустила первую за четыре года песню и пляжный клип

Певица Lorde вернулась с первой за четыре года песней Solar Power, клип на которую опубликован на YouTube.

Как сообщает Pitchfork со ссылкой на пресс-службу артистки, песня войдет в новый альбом певицы под названием Solar Power, дата выхода которого пока неизвестна. «Этот альбом — гимн природе, попытка обессмертить глубокие, трансцендентные переживания, которые охватывают меня вне дома. Когда я страдаю, горюю, влюблена или смятена, я ищу ответы в природе», — говорит Lorde.

В клипе Lorde с друзьями отдыхает и танцует на пляже. «Я хочу, чтобы этот альбом стал вашим летним другом, чтобы вы включали его по пути на пляж. Чтобы он оставался на коже как загар, когда начнет холодать», — объясняет певица.

По словам артистки, она сняла еще несколько клипов на том же «секретном пляже».

Lorde не выпускала новую музыку со времени выхода альбома Melodrama в июне 2017 года. В 2019 певица объяснила, что взяла перерыв в работе из-за смерти любимой собаки. В 2020 году Lorde вместе с другими артистами потребовала прекратить использование своих песен во время политических митингов и президентской гонки в США.