Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма, сообщает ТАСС.

Утверждается, что Хованский признал свою вину и раскаялся. В суд 10 июня его доставят уже в качестве обвиняемого. «Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»)», — говорится в сообщении пресс-службы судов.Петербурга.

Заседание суда назначено на 15:00 по московскому времени.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

Уголовное дело было заведено по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее СМИ сообщили, что следствие назвало желаемую меру пресечения для Хованского — заключение под стражу.